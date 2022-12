Jonata Bastos marca no regresso depois da morte do filho e emociona-se

Jonata Bastos, ponta de lança da UD Oliveirense, regressou hoje aos relvados pela primeira vez desde a morte do filho Benício, de apenas dois anos, em novembro do ano passado, marcando de penálti diante do Sp. Covilhã, para a Liga Sabseg, logo ao terceiro minuto do encontro.Nos festejos, o brasileiro correu em direção às bancadas do Estádio Carlos Osório, com os colegas ao lado, e celebrou com a namorada, emocionando-se.