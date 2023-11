Jovem da Oliveirense convocado para os sub-19 do Japão

O jovem Kotaro Nagata, da UD Oliveirense, foi convocado para os próximos compromissos da seleção sub-19 do Japão. O médio, que se mudou para Oliveira de Azeméis no verão proveniente do Yokohama, vai participar no estágio do conjunto nipónica por Espanha, entre 13 e 21 do novembro.Durante este período, o Japão tem encontros marcados com as congéneres do México, Inglaterra e Roménia, nos dias 15, 18 e 21 de novembro, respetivamente.Ainda sem minutos na equipa principal, apesar de já ter sido convocado por Fábio Pereira em três ocasiões, Kotaro Nagata soma nove jogos nos juniores, pelos quais já apontou um golo.