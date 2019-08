Jovem da UD Oliveirense operado a rotura de ligamentos pela segunda vez em duas épocas

Pedro Ferreira está a ter um início de percurso como sénior para esquecer. O jovem médio, de apenas 19 anos, foi operado a uma rotura do ligamento cruzado anterior do joelho direito e vai parar cerca de seis meses. Algo que não é novidade para o jogador, que na época passada teve de enfrentar semelhante problema, tendo igualmente sido submetido a intervenção cirúrgica.





Rude golpe para um jogador que integra os quadros da UD Oliveirense desde criança, não tendo representado qualquer outro clube nos últimos anos. Na época passada, por força da lesão ligamentar, fez apenas 8 jogos pelos sub-19 da equipa de Oliveira de Azeméis, mas recebeu o prémio de começar a trabalhar com os seniores desde esta pré-temporada. O técnico Pedro Miguel, inclusive, chegou a levá-lo para o banco de suplentes nos jogos com Rio Ave (Taça da Liga) e Varzim (2.ª Liga)."Pedro Ferreira é um médio polivalente que joga desde os 5 anos na Oliveirense e este ano estava a realizar o sonho de chegar à equipa principal. Desejamos as rápidas melhoras ao Pedro", escreveu o clube de Oliveira de Azeméis no seu site oficial.