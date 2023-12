Jovem dos sub-19 da UD Oliveirense morre em acidente de viação

Ângelo Silva, jovem dos sub-19 da UD Oliveirense, faleceu este domingo vítima de um acidente de viação. Segundo informou a Lusa, o jovem sofreu um despiste de mota na Estrada Municipal 1232, no Lugar do Tojal, em Chave, Arouca, por volta das 16 horas deste domingo. Segundo fonte dos bombeiros locais, a vítima entrou em "paragem cardiorrespiratória, vindo a falecer pouco depois, tendo o óbito sido declarado no local"."Estamos de luto! Faleceu, esta tarde, num acidente de viação Ângelo Silva, atleta de 18 anos da formação do nosso Clube! Num momento difícil resta-nós lembrar o Ângelo como exemplo de pessoa, atleta e companheiro que sempre foi! Neste momento de dor para todos, a UD Oliveirense SAD endereça à família e amigos de Ângelo Silva as mais sentidas condolências! Serás sempre lembrado, Ângelo!", informou a UD Oliveirense.O jovem pertenceu nas duas últimas épocas aos escalões de formação do Arouca, clube que também publicou uma nota de pesar. "O Futebol Clube de Arouca endereça as mais sentidas condolências a todos os familiares e amigos do nosso ex-atleta Ângelo Silva neste momento tão complicado. Obrigado por tudo. Descansa em Paz", publicaram os lobos.À família enlutada,apresenta sentidas condolências.