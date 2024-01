Julien Lomboto reforça a Oliveirense por empréstimo do Rio Ave

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por UD Oliveirense Futebol SAD (@udoliveirense_sad)

A UD Oliveirense confirmou, esta terça-feira, a contratação de Julien Lomboto, assegurando o empréstimo do médio, que também pode atuar como central, junto do Rio Ave. O acordo é válido até ao final da presente temporada.Visto como um valor de futuro pela direção vilacondense, que avançou, no passado mês de setembro, para a renovação do seu contrato até 2026, o franco-congolês, de apenas 21 anos, tem tido espaço reduzido no plantel de Luís Freire e vai por isso ganhar rodagem na 2.ª Liga ao serviço do emblema de Oliveira de Azeméis.Um dos principais destaques dos sub-23 do Rio Ave na época passada, Lomboto leva apenas três jogos pela equipa principal, dois deles já em 2023/24, depois de se ter estreado em março de 2023, na vitória frente ao Santa Clara, nos Açores, em jogo da 25.ª jornada do campeonato.Esta temporada, além das duas partidas pela equipa principal, Lomboto realizou mais cinco encontros pelos sub-23, embora poucas vezes tenha sido opção para a formação secundária dos vilacondenses, já que foi frequentemente incluído nas convocatórias do técnico Luís Freire.