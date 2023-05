Kazu Miura: «Continuar a jogar? Pelo menos até aos 60 anos»

Chegado à UD Oliveirense no mercado de inverno, Kazu Miura alinhou em cerca de 30 minutos no último jogo da equipa de Oliveira de Azeméis em 2022/23 e, num gesto simbólico, foi eleito o 'homem do jogo' pela Sport TV. Após o triunfo, o avançado, de 56 anos, deixou, entre risos, um desejo para o futuro."Continuar a jogar? Pelo menos até aos 60 anos!", referiu o antigo internacional nipónico, que, no entanto, não garantiu a continuidade na UD Oliveirense em 2023/24: "Não sei, vou resolver mais tarde".Em relação ao prémio que recebeu, o experiente jogador fez questão de dividir os louros com todos no clube. "Agradeço muito a todos, ao clube e adeptos. Este prémio não é para mim, é para a equipa. Nem marquei golo, mas recebo o prémio pela equipa. Muito obrigado. Se não tivesse a ajuda dos meus colegas e do míster não estava aqui", frisou.