Kazu Miura eleito para o melhor onze da história da Liga Japonesa

Kazu Miura, avançado de 56 anos que em janeiro se mudou para a UD Oliveirense, por empréstimo do Yokohama, foi eleito para o melhor onze da história da J. League, o principal campeonato do futebol japonês, numa votação levada a cabo no âmbito das celebrações do 30.º aniversário da competição.Na prova, o mais velho futebolista profissional em atividade integrou o melhor onze nas épocas de 1993, 1995 e 1996, tendo nesta última vencido igualmente o prémio de melhor marcador. Além disso, Miura tem no seu palmarés o prémio de melhor jogador do campeonato nipónico, em 1993.Desde a sua chegada a Oliveira de Azeméis, a lenda do futebol japonês participou em duas partidas, tendo este domingo feito a sua estreia no Estádio Carlos Osório, no triunfo da UD Oliveirense frente ao Torreense que assegurou a permanência do clube na Liga Sabseg.