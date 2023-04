Kazu Miura estreia-se no banco de suplentes da UD Oliveirense

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Quatro meses depois de ter chegado a Oliveira de Azeméis, Kazu Miura, avançado de 56 anos, está pela primeira vez na ficha de jogo de um encontro da UD Oliveirense. O nipónico vai começar a partida desta sexta-feira, diante do Farense, no banco de suplentes.Com o estatuto de mais velho futebolista profissional em atividade, o antigo internacional pelo Japão pode ter esta tarde a oportunidade de somar os primeiros minutos pelo clube ao qual se juntoU em janeiro, por empréstimo do Yokohama.