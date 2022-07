Kazu oficializado como reforço da UD Oliveirense

A UD Oliveirense oficializou, esta segunda-feira, a contratação de Kazu, lateral brasileiro que esteve contratualmente ligado ao Coritiba nas últimas temporadas, tendo inclusivamente terminado a sua formação no clube do Brasileirão.Nas primeiras declarações como jogador do clube às ordens de Fábio Pereira, afirmou estar satisfeito pelo novo passo na carreira. "Estou muito feliz por estar aqui e tenho a certeza que foi uma boa escolha. É a minha primeira experiência aqui na Europa e espero fazer um bom trabalho", começou por dizer, em declarações aos meios do clube, antes de continuar: "Sou um atleta muito dedicado e vou-me esforçar ao máximo para ajudar o grupo da melhor forma. O grupo está muito unido e tenho a certeza que vamos alcançar os nossos objetivos."Com 22 anos, o lateral-esquerdo conta igualmente com passagens pelas equipas jovens do Grémio e uma experiência nos Estados Unidos, ao serviço do North Texas SC, sempre por empréstimo da formação de Curitiba. Na primeira metade deste ano, Kazu fez nove jogos pelo Paraná.Em Oliveira de Azeméis, Kazu terá a concorrência de Vasco Gadelho na luta pela vaga no lado esquerdo da defesa.