Kotaro Nagata estreou-se pela seleção sub-19 do Japão

Kotaro Nagata foi titular no particular da seleção sub-19 do Japão diante do México, nesta terça-feira, durante o estágio que os nipónicos estão a fazer na cidade de Marbella, em Espanha.O jogo, que marcou a estreia do médio neste escalão, culminou numa vitória dos mexicanos por 1-0. Segue-se um duelo com a Inglaterra, neste sábado, também em Marbella.Nagata tem sido preponderante na equipa sub-19 do UD Oliveirense e, apesar de ainda não se ter estreado pela equipa principal, treina regularmente com o plantel à disposição de Fábio Pereira.