Kotaro Nagata: «Quero tornar-me num jogador que possa competir no panorama internacional»

Kotaro Nagata foi o último reforço do mercado de verão da Oliveirense e, em conferência de imprensa aos órgãos de comunicação social, mostrou-se entusiasmado por estar encaminhado para jogar "no panorama internacional"."Estou grato a todos os que trabalharam comigo e me ajudaram a chegar ao patamar profissional. Vou continuar a trabalhar arduamente para crescer e tornar-me um jogador que possa competir no panorama internacional", disse o jogador japonês, agradecendo todo o apoio que recebeu na primeira caminhada por Portugal.Na formação de Oliveira de Azeméis também já se encontra o compatriota Kazuyoshi Miura, que ajudou o jovem de 18 anos a adaptar-se. "Acolheu-me calorosamente", disse Nagata, remetendo para o avançado ter falado na importância da aclimatização ao novo clube e realidade, e ter sido uma das razões para vir para a Oliveirense. "Pensei que seria um bom ambiente para crescer aos poucos. Está a ser um bom estímulo e sem dúvida uma referência", resumiu.O médio, que está ansioso por "evoluir muito a nível individual", deixou elogios ao panorama do futebol português, que diz ter "mais intensidade" que o futebol japonês. "A liga portuguesa está cheia de jogadores que querem chegar ao topo, por isso o meu objetivo também será ir atrás de clubes como o Benfica ou o Porto", salientou, adicionando que jogar na Liga dos Campeões é um grande sonho e que quer rapidamente "jogar na equipa titular" da Oliveirense.Vindo do Yokohama FC e comparado com Shoya Nakajima, Kotaro Nagata não considera que as semelhanças são descabidas. "Gostava de ter como referência o estilo de jogo dele, furar agilmente por baixo dos adversários, tal como ele fez em Portugal", enfatizou, esclarecendo que "é importante ir para fora do Japão desde novo e entrar no mercado estrangeiro".O jogador, que já se estreou pela equipa sub-19 da Oliveirense, acabou por dizer que a experiência fora do país é mesmo o mais importante para a adaptação a uma nova realidade. "Consegui vivenciar coisas que não pude no Japão, como a intensidade que não existe lá, o entusiasmo do público e a dificuldade quando se joga fora. Está a ser bom para mim", concluiu.