Leandro Silva: «Chegar às ligas profissionais foi o concretizar de um sonho»

A UD Oliveirense promoveu, esta sexta-feira, mais uma edição da rubrica "Passe de Letra". Um dos convidados do programa foi o lateral Leandro Silva, que até aproveitou o momento para tocar e cantar duas músicas.





O jogador de 24 anos começou por recordar a sua chegada à equipa de Pedro Miguel. "A adaptação foi um pouco difícil porque vinha de um escalão inferior. Chegar às ligas profissionais foi o concretizar de um sonho, mas estava habituado a jogar e foi complicado não ser opção. Fui utilizado em alguns jogos do Cesarense [equipa satélite da UD Oliveirense] e isso foi bom para me preparar para a oportunidade que acabou por chegar".Assumindo que foi recebido pelo plantel, Leandro comentou o facto de ser utilizado tanto a lateral direito como a lateral esquerdo: "A polivalência é um pau de dois bicos. É bom porque podemos colmatar lesões e castigos e chegar ao fim da época com um bom número de jogos. Eu comecei a jogar a lateral esquerdo, depois chegou o Ricardo Tavares e perdi um pouco de espaço porque estava a jogar adaptado. Depois aproveitei a lesão do Alemão para voltar à direita".O camisola 26 dos oliveirense concluiu revelando um hábito que tem em termos de alimentação. "Independentemente de estarmos a cumprir o plano da equipa técnica, temos de ter cuidado para não aumentarmos o peso. Gosto de cozinhar e peso sempre a comida antes de o fazer. Tinha um tio que fazia ginásio e tinha esse hábito. Comecei a fazer isso e agora é um hábito que tenho", rematou.