Leandro Silva é o primeiro reforço da Oliveirense para a nova temporada

A Oliveirense anunciou esta terça-feira a contratação do lateral Leandro Silva por duas temporadas, que se tornou no primeiro reforço da equipa que conseguiu a manutenção na 2.ª Liga.





Aos 23 anos, o ex-Felgueiras 1932 que atua nos dois lados da defesa chegou ao segundo escalão português, depois de várias passagens no Campeonato de Portugal por clubes como Anadia, Lusitano de Vila Real de Santo António, Gafanha e Sanjoanense, emblema no qual se formou."Estou a cumprir o meu sonho. O que podem esperar de mim é muito trabalho, perseverança, resiliência, vontade, dedicação e sobretudo muito suor porque foi isso que me trouxe até aqui e é o que me vai fazer saltar para outros patamares. Sou um jogador rápido, forte, tenho bom sentido posicional e compreendo bem o jogo. São as minhas principais armas enquanto jogador de futebol", referiu Leandro Silva, em citado pelo clube.