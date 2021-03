Leo Bahia e Steven Pereira são baixas na Oliveirense

Depois do empate frente à Académica, a UD Oliveirense prepara agora o embate com o Estoril sabendo que não vai poder contar com duas peças importantes. O defesa-central Steven Pereira e o lateral-esquerdo não vão poder fazer parte das opções de Raúl Oliveira para o jogo de sexta-feira.





Os dois jogadores foram admoestados com o quinto cartão amarelo na última partida, motivo pelo qual terão de cumprir um jogo de castigo. Para além disso, Steven Pereira foi convocado para os próximos jogos da seleção de Cabo Verde, pelo que iria falhar o encontro mesmo que não estivesse a cumprir castigo.Para além do cabo-verdiano e do brasileiro, Raúl Oliveira não pode contar com Rui Dabó, Ricardo Tavares e Lamine, lesionados de longa data.