Luís Costa: «Aprender com jogadores como o Coelho e o Bruno Vale é muito bom»

Com apenas 17 anos, Luís Costa é já o terceiro guarda-redes na hierarquia do plantel da UD Oliveirense. Apesar de não ter jogador pela equipa principal em 2019/20, o jovem fez um balanço positivo da temporada na edição desta terça-feira do 'Passe de Letra'.





O guardião começou por realçar o facto de estar a aprender bastante com os outros dois guarda-redes da equipa. "Para mim tem sido uma grande honra, aprender com jogadores com o Coelho e o Bruno Vale é muito bom. Para além disso, gostei muito de trabalhar com o míster Bairrada e com a restante equipa técnica", começou por explicar.Realçando que não teve problemas de adaptação em relação à cidade, ao clube e em termos escolares, Luís Costa recordou ainda a grave lesão (rotura dos ligamentos do joelho) que teve aos 15 anos: "A lesão foi complicada, passei um mau bocado. No entanto, tive o apoio da família e isso ajudou muito. Sinto que, de certa forma, a lesão foi um mal que veio por bem. Tornei-me mais adulto depois disso".Luís Costa concluiu deixando elogios ao campeonato da 2ª divisão nacional de juniores, onde competiu este ano, e contando um episódio que viveu com Bruno Vale. "No início da época, num dos primeiros treinos que fiz cá, as coisas não me estavam a correr bem. O míster Bairrada e o Bruno Vale vieram ter comigo e o Bruno disse-me que já esteve no meu lugar e que o meu futuro ia ser risonho. Isso marcou-me muito", finalizou.