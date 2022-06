Luizinho sonha com os grandes

O avançado da Oliveirense, Luizinho, manifestou a sua vontade de jogar por uma das principais equipas do futebol português, frisando que não tem preferência por nenhum dos três clubes. Em entrevista exclusiva à Rádio Jovem, o guineense confessou ainda o desejo de atuar pela seleção do seu país. “Representar a seleção principal da Guiné-Bissau orgulha qualquer jogador”, afirmou o avançado, de 26 anos, que ainda desejou sorte aos compatriotas para a qualificação da CAN 2023: “A nossa seleção está no bom caminho. Fomos à CAN três vezes consecutivas, isso não é para qualquer seleção. Desejo-lhes toda a sorte do mundo, para podermos carimbar o passaporte pela quarta vez consecutiva.”

E sta época, Luizinho apontou nove golos pela Oliveirense, que foi promovida à Liga Sabseg.