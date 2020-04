Malele: «Podemos fazer muito mais e vamos mostrar isso»

Cephas Malele acredita que a UD Oliveirense tem muito mais para dar, ainda que esteja numa série de três jogos sem perder e num confortável 10º lugar, 15 pontos acima da linha de água.





"A equipa cresceu muito. Temos muitos jogadores muito interessantes no plantel e podemos fazer muito mais. Quando voltarmos ao campo, vamos mostrar isso", garantiu o ponta-de-lança em mais um episódio do programa ‘Passe de Letra’.O ponta-de-lança suíço recordou também o seu 1º golo pela UD Oliveirense, já em tempo de descontos, na partida ante o Penafiel (vitória por 2-1) que marcou o regresso ao Estádio Carlos Osório. "Quando entrei em campo, eu sabia que ia fazer um golo ou uma assistência. No golo, quando a bola sobrou para mim e eu chutei, sabia que ia entrar", lembrou o avançado.A viver sozinho, Malele terá em breve a companhia da namorada que viajará desde a Suíça. "Estar sozinho e poder sair para ir dar um passeio à beira-mar ou ir ao cinema é diferente do que estar sozinho e não poder sair. É difícil porque é como uma prisão", partilhou o jogador, de 26 anos.No fim, deixou uma mensagem: "Fiquem em casa, fiquem bem. Em breve estaremos de volta!"