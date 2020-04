Michael Douglas: «A nossa linha defensiva é muito boa»

Michael Douglas esteve, esta sexta-feira, em direto no "Passe de Letra", rubrica da UD Oliveirense que dá a conhecer a rotina dos jogadores durante o período de isolamento social.





O brasileiro começou por recusar a ideia de que haja concorrência na luta pela titularidade no centro da defesa. "A nossa linha defensiva é muito boa. Não vejo os meus colegas como concorrência, ajudámo-nos muito no sentido de nos ajudarmos mutuamente. Vai jogar quem estiver melhor preparado e cada um vai procurar o seu espaço", afirmou.Dando ênfase ao facto de tentar manter-se sempre humilde, Michael Douglas assumiu a importância de estar a dividir casa com dois colegas, Neto Costa e Tito, nesta fase: "Tenho muitas saudades de estar com a família, ainda para mais tendo tido um filho há pouco tempo. É bom ter a companhia do Tito e do Neto Costa, tenho com quem conversar e treinar".Michael Douglas vincou ainda que gosta de jogar em Portugal. "Tenho tentado melhor as qualidades e os defeitos. O futebol em Portugal é diferente, ainda para mais tendo em conta que, no Brasil, jogava em divisões inferiores. Aqui há uma visão diferente do jogo e gosto de jogar em Portugal", finalizou.