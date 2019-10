Michael Douglas e o espírito da equipa: «Cobramos bastante uns aos outros»

A UD Oliveirense já viajou rumo ao sul do país, onde amanhã defronta o Vilafranquense, em Rio Maior, num jogo antecipado da 8ª jornada da 2ª Liga. Michael Douglas, central da equipa de Pedro Miguel, fala num sólido espírito de grupo à partida para um duelo com um adversário direto na luta pela permanência."A nossa equipa tem trabalhado bem e cobramos bastante uns aos outros, tanto nos treinos, como nos jogos. Sabemos dos nossos erros e dos nossos defeitos e vamos sempre buscar forças para dar o nosso melhor. A cobrança é sinal de que todos queremos ganhar", explica o brasileiro, tratado por 'Mike' no seio da equipa.Nem sempre titular, Michael tem sido peça útil a que o técnico tem recorrido. O defesa diz já estar plenamente adaptado ao futebol português. "Tem sido muito bom. No início foi difícil, mas agora adaptei-me porque é um futebol bem diferente. É um jogo rápido, onde temos de ser muito decididos. Agora sinto que evoluí e quero aproveitar todas as oportunidades", afirma o brasileiro, a viver a sua primeira época no futebol europeu, emprestado pelo Grémio Anápolis.Sobre o adversário, Michael Douglas conta pouca coisa, apenas se foca na conquista de "um bom resultado" longe de Oliveira de Azeméis. "Conheço o que temos de conhecer. Vimos os vídeos e fizemos o nosso trabalho de casa. Temos é de chegar aos jogos e fazer o nosso melhor para ir buscar um bom resultado fora de casa", concluiu.