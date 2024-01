Michel Lima de regresso à UD Oliveirense

' ?



As balizas adversárias que se preparem para ??°°Bem-vindo de regresso a casa, Michel Lima! #UDOliveirenseNossa #NossaUnião #NossaPaixão pic.twitter.com/Wq4vdmIOSy — UD Oliveirense Futebol SAD (@oliveirense_sad) January 10, 2024

A UD Oliveirense confirmou, esta quarta-feira, o regresso de Michel Lima, que se apresenta assim como o primeiro reforço de inverno para o técnico Ricardo Chéu. O criativo, de 26 anos, esteve cedido ao Sport Recife, do Brasil, na primeira metade da época, onde não foi muito feliz, participando em apenas sete jogos, todos na condição de suplente utilizado, com um golo marcado.A formação de Oliveira de Azeméis recupera assim uma opção importante para o ataque, numa fase em que os golos têm escasseado e a equipa se encontra no antepenúltimo lugar da tabela, embora em igualdade pontual com os emblemas nos lugares imediatamente acima.Recorde-se que Michel Lima regressou ao Brasil depois de ter sido a principal figura da UD Oliveirense durante a época 2022/23, na qual estabeleceu novos máximos de carreira em termos de participação em golos. Em 38 partidas, o médio-ofensivo, que foi várias vezes utilizado no centro do ataque por Fábio Pereira, somou 14 remates certeiros e quatro assistências.O criativo foi formado no Flamengo e estava no Boavista-RJ antes de chegar à UD Oliveirense na temporada 2020/21. O jogador ainda teve uma breve passagem pela Académica, por empréstimo, mas regressou à base para a segunda metade de 2021/22. Pelo emblema de Oliveira de Azeméis, Michel Lima soma um total de 78 jogos.O brasileiro já treinou esta quarta-feira em Oliveira de Azeméis e deverá entrar nas opções de Ricardo Chéu para o duelo com o Leixões, na sexta-feira.