Michel Lima entra em lote restrito

Uma das principais figuras da época da UD Oliveirense, Michel Lima foi o responsável pelos golos que selaram, na segunda-feira, a permanência do clube na Liga Sabseg. Aliás, frente ao Torreense, o brasileiro, de 26 anos, conseguiu uma proeza poucas vezes vista na 2.ª Liga, apontando um hattrick numa partida em que começou no banco.Segundo os dados do 'Playmaker Stats', Michel Lima foi apenas o quinto jogador a conseguir esse feito na competição, depois de Tiano Costa (1992), van Es (2003), Tarantini (2004) e Platiny (2013). Lançado no arranque da 2.ª parte, o criativo, que é o melhor marcador do clube na temporada, com 13 golos, precisou de 32 minutos para assinar a proeza.Além disso, Michel Lima é o primeiro jogador da UD Oliveirense a fazer três golos num jogo da 2.ª Liga desde Rui Lima, em 2013, frente ao União da Madeira.Na formação de Oliveira de Azeméis desde 2020/21, o brasileiro está a fazer a segunda temporada completa no clube, tendo estado emprestado à Académica na primeira metade da época passada.