Miguel Maga junta-se às saídas na UD Oliveirense

A UD Oliveirense confirmou, esta terça-feira, a saída do lateral-direito Miguel Maga. O defesa, de 24 anos, terminou contrato e não vai continuar ao serviço da formação de Oliveira de Azeméis.Reforço para a época 2022/23, Miguel Maga foi peça importante no sector defensivo montado pelo técnico Fábio Pereira, tendo participado em 33 partidas, das quais em apenas duas não foi titular. O lateral contribuiu ainda com duas assistências.Além do defesa, a UD Oliveirense já tinha confirmado as saídas de Jonata Bastos, Pedro Graça, Gonçalo Pimenta, Pedro Marques, Nuno Valente, Serginho Andrade e Volnei.