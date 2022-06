Depois de ter confirmado há poucos dias a sua saída do S. João de Ver, o avançado Miguel Pereira revelou, através das suas redes sociais, que será um dos reforços do plantel da UD Oliveirense para 2022/23.No Instagram, o português de 23 anos já se apresenta na biografia como jogador da formação recém-promovida à 2ª Liga, tendo igualmente partilhado uma história alusiva ao arranque dos trabalhos da turma orientada por Fábio Pereira.Depois de se ter estreado como sénior no Taipas, Miguel Pereira já representou Felgueiras 1932, o Espinho, tendo passado a última época no S. João de Ver, na Liga 3, onde apontou quatro golos em 28 jogos. O avançado terá assim a sua primeira experiência nos campeonatos profissionais.