Miguel Silva: «O Varzim vem a Oliveira de Azeméis para perder»

Se é verdade que a UD Oliveirense conquistou sete pontos em quatro jogos no Estádio Carlos Osório, também é verdade que não ganhou nenhum dos últimos quatro. Amanhã, o jogo é em Oliveira de Azeméis contra uma das surpresas desta edição da 2ª Liga: o Varzim.





"O Varzim é uma equipa forte e consistente, tem jogadores rápidos na frente e nas transições ofensivas, mas vem a Oliveira de Azeméis para perder porque assim a história o diz e nós queremos ganhar", quem o diz é Miguel Silva, extremo que, aos meios do clube, mostrou-se de peito aberto e com uma incisiva mensagem para o adversário.Jogar no Estádio Carlos Osório é sempre especial, explica também o camisola 18: "Já provámos que em Oliveira de Azeméis somos muito fortes, os nossos adeptos ajudam-nos e isso dá-nos 200% de motivação. Estamos bem e vamos mostrar a nossa garra em campo."Miguel Silva não tem jogado tanto recentemente como gostaria, mas isso não o faz esmorecer. "Há dias que são mais difíceis, outros em que encaramos tudo da melhor forma. Vou continuar a trabalhar. Acredito que vou ter a minha oportunidade e quando a tiver não quero sair mais da equipa. Quero ajudar", garantiu.