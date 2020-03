Miguel Silva: «Quanto mais tempo passa, mais difícil é arranjarmos forma de nos sentirmos úteis»

De modo a dar a conhecer a rotina dos seus jogadores durante a quarentena, a UD Oliveirense decidiu criar a rubrica "Passe de Letra". Um dos convidados do programa desta terça-feira foi Miguel Silva.





O extremo começou por assumir que o facto de viver numa casa, e não num prédio, é positivo nesta altura "Não é fácil lidar com isto, mas, de certa forma, sou um privilegiado. Vivo numa casa e tenho algum espaço livre no exterior. Tenho feito os treinos à tarde porque este é o período que me custa mais a passar. Para além disso, vejo filmes e dou uma ajuda à minha mãe no quintal. Quanto mais tempo passa, mais difícil é arranjarmos forma de nos sentirmos úteis", afirmou.Explicando que sente falta do convívio de balneário, o jogador de 24 anos fez um balanço daquilo que tem sido a sua temporada: "Comecei a jogar e fiz os dez primeiros jogos do campeonato. Vinha de um final de época boa, mas o início desta foi mau para toda a gente. Passei a segunda opção, mas tenho de continuar a trabalhar para quando entrar não sair mais".O camisola 18 dos oliveirense concluiu falando do futuro do clube. "Vivi bem de perto toda a mudança do clube e é uma diferença abismal. Agora temos as condições ideais para o clube crescer e ter ainda mais nome nas liga profissionais", realçou.