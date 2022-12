Miura já chegou para assinar pela Oliveirense

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Kazuyoshi Miura já está em Oliveira de Azeméis e está prestes a ser oficializado como reforço do emblema local. O japonês, de 55 anos, chegou ontem a Portugal e esteve nas instalações da UD Oliveirense, onde terá realizado os habituais exames médicos e negociado as condições do contrato que deverá ser assinado muito em breve.

De recordar que Miura foi reconhecido em 2018 pelo Guiness World Records como o jogador mais velho a marcar numa competição oficial, ele que começou a carreira no Brasil, já no longínquo ano de... 1986.