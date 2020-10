Moreirense empresta Luiz Henrique à UD Oliveirense

A última atualização da lista de jogadores inscritos na Liga trouxe mais um reforço para a UD Oliveirense. O conjunto de Oliveira de Azeméis vai receber o médio Luiz Henrique por empréstimo do Moreirense.





Chegado a Portugal no início da temporada 2019/20, Luiz Henrique nunca se conseguiu impor na formação de Moreira de Cónegos. No ano transato, o médio alinhou em quatro jogos pelo Moreirense. Agora, Luiz Henrique vai à procura de mais minutos de jogo. Formando no Náutico, o brasileiro conta ainda com uma passagem pelo Bahia.Para além de Luiz Henrique, a UD Oliveirense garantiu ainda a contratação de Pedro Alves, ex-FC Porto, e Hugo Oliveira, ex-Aves. Os dois jovens vão jogar pela equipa sub-19, mas treinarão com a formação principal.