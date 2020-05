Neto Costa e a temporada que agora termina: «Poderia ter feito mais em termos de golos»

Neto Costa foi um dos convidados da edição desta terça-feira do 'Passe de Letra', rubrica criada pela UD Oliveirense para dar a conhecer o dia a dia dos seus jogadores durante o período de isolamento social. Apesar de afirmar que a sua época de estreia no futebol europeu foi positiva, o avançado já definiu o principal aspeto que quer melhorar.





"Tendo em conta que esta foi a minha primeira época no clube, penso que até foi um bom ano. Mesmo assim, acho que poderia ter feito mais em termos de golos. Se ficar cá, vou tentar melhorar isso", começou por explicar o brasileiro, que apontou um golo em 15 partidas pelos oliveirenses.Destacando o jogo com o Casa Pia como o melhor momento da temporada, Neto Costa sublinhou o facto de ter aprendido bastante ao longo da época: "No início foi complicado adaptar-me. O futebol no Brasil é mais técnico, mas o facto de eu ser um jogador de força acabou por ajudar. Sinto que estou sempre a aprender e que é importante ter alguma consistência em termos de jogos, apesar de o míster me ter dado várias oportunidades. Uma das coisas que tenho de aprimorar é a exploração da profundidade".O avançado concluiu referindo que gosta de viver em Oliveira de Azeméis e frisando que Jaír Bolsonaro "poderia estar melhor" no controlo da situação do coronavírus no Brasil.