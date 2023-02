Nobuyuki Yamagata é o novo presidente da SAD da UD Oliveirense

A UD Oliveirense anunciou, esta quinta-feira, que Nobuyuki Yamagata é o novo presidente da SAD da formação de Oliveira de Azeméis. Depois de o grupo Onodera ter adquirido 52,5 por cento da SAD dos oliveirenses em novembro passado, Yamagata é agora a 'cara' da empresa japonesa no emblema português."Com um grande conhecimento do futebol mundial, o atual Presidente da SAD de Oliveira de Azeméis irá também liderar os destinos do clube nipónico Yokohama FC de forma a reforçar a proximidade das duas instituições", podia ler-se no comunicado emitido pela UD Oliveirense.A face mais visível da parceria entre a UD Oliveirense e o Yokohama FC foi a chegada de Kazu Miura a Oliveira de Azeméis neste mercado de transferências.