Nuno Macedo trancou a baliza da UD Oliveirense

Num cenário raro desde o regresso à 2ª Liga, a UD Oliveirense soma dois jogos seguidos sem sofrer golos, apenas a segunda vez que tal acontece desde o início de 2022/23 e feito ao qual fica ligado o nome de Nuno Macedo. Contratado no verão após duas épocas no Penafiel, onde foi suplente, o guarda-redes, de 24 anos, começou a temporada com esse estatuto, rendendo Arthur Augusto nos jogos da Taça. Contudo, após goleadas frente ao Nacional e U. Leiria, foi lançado por Fábio Pereira no onze e a aposta revelou-se certeira. Para manter a baliza inviolável contra o AVS SAD e P. Ferreira, o guardião foi obrigado a 11 defesas.

Em 2022/23, a UD Oliveirense conseguiu duas folhas limpas seguidas por uma vez, mas com guarda-redes diferentes: Nuno Silva e Ricardo Ribeiro.