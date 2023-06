Nuno Silva deixa a UD Oliveirense

O guarda-redes Nuno Silva está de saída da UD Oliveirense após terminar o seu contrato com o clube. O guardião de 25 anos não prolongou o seu vínculo com a equipa de Oliveira de Azeméis, que confirmou a saída nas redes sociais.Nuno Silva disputou oito jogos em 2022/23, menos de metade dos 19 feitos na época anterior. O guardião esteve ao serviço do clube nestas últimas duas temporadas e, agora, está livre para assinar um contrato com outra formação.