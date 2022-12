«O campo está inclinado desde o início do jogo»: Dirigente da Oliveirense suspenso um mês

Ricardo Fernandes, diretor desportivo da UD Oliveirense que enquanto jogador se sagrou campeão europeu pelo FC Porto (2004), foi suspenso por um mês pelo Conselho de Disciplina da FPF e multado em 1.785 euros, na sequência de protestos com a arbitragem no jogo com o Arouca, que a Oliveirense perdeu por 3-0."Isto é uma vergonha. O campo está inclinado desde o início do jogo", disse Ricardo Fernandes em direção a um elemento da equipa de arbitragem, de acordo com o relatório do árbitro da partida, Manuel Mota.