Oliveira: «É um jogo a eliminar e isso motiva-nos»

A Oliveirense quer voltar a atingir a fase de grupos da Allianz Cup como em 2017/18, mas para isso terá de ultrapassar o Rio Ave em Vila do Conde, no próximo sábado. Oliveira projetou a partida aos meios do clube





"Nós temos as nossas responsabilidades e não fugimos delas, mas é claro que o favoritismo recai sobre o Rio Ave. Queremos chegar à fase de grupos e temos ambição, mas o Rio Ave é uma excelente equipa e está uma divisão acima da nossa. Vamos trabalhar e preparar bem o desafio com o nosso adversário. É um jogo a eliminar e isso também nos motiva", sustentou o experiente médio, de 35 anos.Sobre o triunfo da 1ª fase da prova diante do Mafra (2-1), Oliveira salienta o trabalho e o rigor do grupo. "Esta vitória é fruto do nosso trabalho ao longo da pré-epoca. Conseguimos chegar à vantagem e fizemos o que a equipa técnica nos pede que é sermos rigorosos porque isso vai trazer-nos resultados", afirmou ainda, ele que garante que o objetivo principal para a nova temporada é "cimentar a Oliveirense como equipa de liga profissional e ter uma mentalidade vencedora jogo após jogo".