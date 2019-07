Oliveira fica mais um ano

Depois de renovar os contratos de Filipe Gonçalves e de Coelho, a Oliveirense oficializou prolongação do vínculo de Oliveira por mais uma temporada. O próprio conjunto de Oliveira de Azeméis já comunicou, no seu site oficial, ter chegado a acordo com o médio de 35 anos.





Filho da terra, Oliveira dividiu a formação entre a Oliveirense e o Sp. Braga. A nível sénior atuou em Portugal, no Chipre e em Angola e prepara-se para iniciar a terceira época consecutiva na equipa às ordens de Pedro Miguel.