Oliveira: «O regresso ao nosso estádio ajuda na afirmação do clube»

Oliveira foi um dos mais recentes convidados do "Passe de Letra", rubrica criada pela UD Oliveirense durante o período de isolamento social. Apesar de estar prestes a completar 36 anos, o médio revelou o desejo de continuar a ajudar o clube.





"A concorrência no meio-campo a é forte, mas saudável. Sempre fui um para ajudar e não para complicar. A UD Oliveirense é o clube onde me sinto bem, o clube do qual eu gosto e espero continuar a ajudar", começou por afirmar.Assumindo que o período de isolamento social tem sido positivo no sentido em que tem passado mais tempo com a família, Oliveira elogiou ainda as novas condições dos oliveirenses: "A UD Oliveirense tem conseguido evoluir e está a cimentar uma posição que não conseguia nos anos anteriores devido à falta de estruturas. Regressámos ao nosso estádio e isso ajuda muito na afirmação do clube a nível nacional e internacional. Para além disso, estamos a realizar obras no complexo da formação, que também é muito importante".Olhando para esta temporada em concreto, Oliveira voltou a referir a importância do regresso a casa. "Sabemos que as últimas épocas têm sido de sofrimento. Muitas vezes praticamos bom futebol, mas isso não se refletia nos resultados. A partir do momento que voltamos ao Carlos Osório, conseguimos conciliar as boas exibições aos bons resultados", vincou.