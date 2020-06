Oliveira renova por um ano com a UD Oliveirense

Figura de destaque na história recente da UD Oliveirense, Oliveira renovou com o clube por mais uma temporada. O experiente médio, de 36 anos, prepara-se assim para cumprir a quinta temporada consecutiva na formação de Oliveira de Azeméis, onde foi formado.

Nas primeiras declarações após a assinatura do novo vínculo, Oliveira descreveu o papel que irá ter na próxima temporada. "Já não estava à espera da renovação, mas, acabou por acontecer. Graças a Deus que surgiu este novo convite e é com enorme prazer e satisfação que vou continuar a representar o clube da minha terra e do meu coração. Era esse o meu desejo. Com a saída de vários jogadores, penso que vou ter um papel importante na integração dos novos atletas devido à experiência que tenho de clube e pelo número de jogos que realizei da II Liga. Quero ajudar a unir a equipa porque só assim podemos alcançar os nossos objetivos", explicou.

Com a renovação de Oliveira, a UD Oliveirense conta com 14 jogadores até ao momento para a temporada 2020/21.