Oliveirense adia inauguração do Estádio Carlos Osório para 15 de dezembro

A Oliveirense informou este domingo que adiou a inauguração do Estádio Carlos Osório para dia 15 de dezembro, assim como o encontro de domingo diante do Académico de Viseu, devido às condições climatéricas que impossibilitam a conclusão da obra.

Em declarações à Lusa, o diretor de comunicação do emblema, António José Leite, explicou as razões que levaram ao adiamento da inauguração para dia 15, dia em que a formação de Pedro Miguel vai receber o Penafiel, e informou que a data para o encontro com o Académico de Viseu vai ser "conhecida em breve".

"É simples, o plano de obra está a ser cumprido, mas, com estas condições climatéricas, os acabamentos da obra são quase impossíveis até ao dia 1. Por isso o jogo será adiado para uma data posterior ao dia 15", afirmou.

A 28 de outubro, a mesma fonte tinha dito à Lusa que o estádio estaria pronto para receber o Académico de Viseu, mas as circunstâncias climatéricas obrigaram o clube a adiar a inauguração que será feita no dia 15 de dezembro, na 13.ª jornada da 2.ª Liga, diante do Penafiel, naquele que será o primeiro jogo em 'casa' desde a subida à 2.ª Liga, na época 2017/18.