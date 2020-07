Oliveirense arranca com os treinos segunda-feira

Depois do término antecipado da 2ª Liga, a UD Oliveirense vai regressar aos trabalhos na próxima segunda-feira.





Perante o cenário atual do país, o clube tem agendada para sábado a realização dos exames médicos e dos testes à Covid-19. Os treinos, que arrancarão de forma coletiva e que serão diários numa primeira fase, acontecerão no Estádio Carlos Osório.Em termos de preparação para a nova época, os oliveirenses devem anunciar reforços nos próximos dias, bem como o local e a data do estágio de pré-época.