Oliveirense arranca preparação da nova época já na segunda-feira

A UD Oliveirense vai iniciar os trabalhos da nova pré-época amanhã, segunda-feira, dia 26 de junho, com a realização dos habituais exames médicos aos jogadores do novo plantel. O primeiro treino no relvado está programado para o dia seguinte.Além disso, a estrutura técnica já definiu o calendário para os primeiros jogos de preparação. O primeiro encontro será contra o V. Guimarães no dia 1 de julho; no dia 8, a UD Oliveirense terá pela frente o AVS SAD; a 15 de julho, realizará o seu jogo de apresentação aos associados, defrontando o Fafe, terminando esta primeira fase de testes com o Tondela, no dia 18.