Oliveirense assina protocolo para treinar nos relvados do Estarreja

A Oliveirense vai começar a utilizar os relvados do estádio do Estarreja para preparar os jogos da 2.ª Liga, que continuará a disputar em Aveiro, anunciou esta terça-feira o clube de Oliveira de Azeméis.De acordo com a nota publicada na página oficial dos oliveirenses na Internet, o protocolo assinado entre o clube do Campeonato de Portugal e a formação de Pedro Miguel, prevê a utilização do relvado principal e também do piso sintético, enquanto o Estádio Dr. Carlos Osório aguarda o início das obras."O que estamos a fazer e está protocolado é que a conclusão das obras do Estádio [Dr. Carlos Osório] demore entre oito a 10 meses, desde o início. Começamos a treinar [em Estarreja] porque precisamos de um relvado bom e do estádio livre para que as obras possam arrancar de um dia para o outro. Não vão começar em dezembro, mas no início do próximo ano. Vamos perder o início da próxima época", salientou o diretor de comunicação da Oliveirense, António José Leite, em declarações à Lusa.Ainda no comunicado, os unionistas agradeceram publicamente ao vizinho concelhio e garantiram que "o relvado do Estarreja serve na perfeição as condições necessárias para o treino da equipa profissional da Oliveirense e está em ótimas condições para o desenvolvimento físico, técnico e tático da equipa".A Oliveirense, 11.ª classificada da 2.ª Liga, continuará a disputar os jogos em casa no Estádio Municipal de Aveiro, onde vai receber no domingo o líder Paços de Ferreira, em jogo da 11.ª jornada da prova.