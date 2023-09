Oliveirense conquista Prémio Assistências da Liga Sabseg

A Oliveirense venceu o Prémio Assistências relativamente às primeiras quatro jornadas do campeonato, com 74,83% de ocupação nos jogos em casa. A equipa de Oliveira de Azeméis bateu o Marítimo (70,04%) e o Mafra (60,73) para se consolidar como a equipa com mais adeptos a correrem ao estádio neste arranque de campeonato.A formação de Fábio Pereira bateu o Feirense e o Penafiel , ambos por 3-1, nos dois jogos que disputou no Estádio Carlos Osório, sendo que, na quinta jornada, empatou com o Ac. Viseu por 2-2 , embora a partida já não tenha incidência sobre o prémio conquistado.A Oliveirense está em quinto lugar na Liga Sabseg, com 10 pontos e é o melhor ataque do campeonato, com 11 golos marcados.