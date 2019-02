Oliveirense defronta Leixões em Pedroso

A Oliveirense anunciou, esta segunda-feira, que a partida diante do Leixões, referente à 23.ª jornada da 2ª Liga, será disputada no Estádio Municipal Dr. Jorge Sampaio, em Pedroso, casa habitual do FC Porto B.Pela segunda ronda caseira consecutiva, o emblema de Oliveira de Azeméis volta a não jogar no Estádio Municipal de Aveiro, devido às más condições do relvado. A partida diante do Mafra, recorde-se, foi realizada no estádio do Mar, em Matosinhos.Num comunicado publicado nos meios oficiais, a Oliveirense agradeceu ao FC Porto e à Câmara Municipal de Gaia "a cedência do Estádio".