Oliveirense empata com o Fafe na apresentação aos sócios

A Oliveirense empatou este sábado 1-1 com o Fafe, da Liga 3, em jogo de apresentação aos sócios para a temporada 2023/2024 da Liga Sabseg, disputado no Estádio Carlos Osório, em Oliveira de Azeméis.

O Fafe esteve a vencer com um golo de Joel Silva, aos 21 minutos, de grande penalidade, com a Oliveirense a chegar ao empate com um autogolo de Diogo Castro, aos 88 minutos, numa partida em que o técnico Fábio Pereira utilizou todos os 21 jogadores à sua disposição.

Com a presença de centenas de sócios no estádio, a Oliveirense apresentou o plantel para a época 2023/2024, cuja preparação está a agradar a Fábio Pereira, que se diz "muito satisfeito com o desempenho dos jogadores, porque têm demonstrado que querem atingir bons níveis físicos", num grupo que conta com sete reforços.

O treinador da Oliveirense assume que quer uma equipa "muito competitiva" e que demonstre a ambição de melhorar a performance da temporada passada.

"Temos a consciência de que esta época será muito difícil e competitiva, porque vamos enfrentar adversários muito fortes com grandes orçamentos. Contudo, com a humildade e a capacidade de trabalho que temos tido, cá estaremos para dar uma boa resposta e com a perspetiva de fazer melhor do que na época anterior", refere.

Arthur Augusto, reforço para a baliza da Oliveirense, que está de regresso ao clube, comunga da opinião do técnico e realça que jogar em casa será "um ponto primordial para que a equipa alcance os seus objetivos".

"É um clube que conheço muito bem e que conta sempre com um forte apoio dos adeptos. Acredito que temos o potencial para fazermos um bom campeonato, superando a classificação da época passada", afirmou.

Plantel provisório da Oliveirense para 2023/2024:

- Guarda-redes: Arthur Augusto (ex-Feirense), Rui Dabó e Nuno Macedo (ex-Penafiel).

- Defesas: Igor Fabrício, Mateus Raniel, Gonçalo Negrão (ex-Benfica B), Kazu, Diogo Casimiro (ex-Sporting de Braga B), Kelechi John (ex-BSAD) e Gadelho.

- Médios: Ibrahima, Duarte Duarte, Filipe Alves e Schurrle (ex-Sporting de Braga).

- Avançados: Michel Lima, Zé Leite, Jaiminho, João Paulo (ex-Desportivo, Brasil), Zé Pedro, Anthony Carter e Kazu Miura.

Treinador: Fábio Pereira.

Saíram: Serginho (Santa Clara), Ricardo Ribeiro, Rodrigo Borges, Nuno Silva, Miguel Maga, Jonata Bastos, Pedro Graça, Pimenta, Pedro Marques, Nuno Valente, Serginho Andrade (Estoril) e Volnei (Estoril).