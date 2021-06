Oliveirense não vai renovar com treinador Raúl Oliveira

A Oliveirense não vai renovar o contrato do treinador Raúl Oliveira, que termina este mês, assim como os adjuntos Wilian da Silva e Bruno Sousa, anunciou na quinta-feira o emblema despromovido da 2.ª Liga.

Em comunicado, o clube enalteceu o "empenho e dedicação que o treinador demonstrou pelo projeto" e desejou as "maiores felicidades para a sua carreira futura, estando certo que a mesma será recheada dos maiores êxitos pessoais e profissionais", endereçando o mesmo agradecimento aos adjuntos.

Em novembro de 2020, o emblema aveirense rescindiu com o técnico Pedro Miguel depois cinco épocas consecutivas - 13 no total - ao 'leme' da Oliveirense, na altura no 13.º lugar da tabela e após três derrotas consecutivas, na nona jornada do campeonato.

No dia seguinte, Raúl Oliveira foi anunciado pela Sociedade Anónima Desportiva (SAD) da Oliveirense, naquela que foi a sua primeira experiência como treinador de uma equipa principal, tendo somado cinco vitórias em 26 jogos.

Na última jornada do campeonato, a Oliveirense deslocou-se ao terreno do Varzim, precisando apenas de um empate para garantir a manutenção, mas um golo de Irobiso salvou o conjunto poveiro e condenou os oliveirenses à descida de divisão, depois de quatro épocas no segundo escalão de futebol português.