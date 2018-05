Continuar a ler

Já o técnico, Pedro Miguel, aponta já à próxima temporada: "O objetivo é sempre fazer melhor do que na época anterior. Valorizar o clube, valorizar e vender jogadores. Outros grande objectivo é jogar no nosso Estádio Carlos Osório o mais rapidamente possível. Sei que a direção está fortemente empenhada para que isso aconteça porque todos sabemos que é muito importante jogar em Oliveira de Azeméis."



A pré-época da Oliveirense inicia-se a 2 de julho. Já o técnico, Pedro Miguel, aponta já à próxima temporada: "O objetivo é sempre fazer melhor do que na época anterior. Valorizar o clube, valorizar e vender jogadores. Outros grande objectivo é jogar no nosso Estádio Carlos Osório o mais rapidamente possível. Sei que a direção está fortemente empenhada para que isso aconteça porque todos sabemos que é muito importante jogar em Oliveira de Azeméis."A pré-época da Oliveirense inicia-se a 2 de julho.

A Oliveirense oficializou a renovação com o treinador Pedro Miguel por mais uma época. A única alteração na equipa técnica é a saída de Carlos Condeço e a entrada de Gabi, de 37 anos, que pendurou as botas e passa agora a ser o preparador físico.O presidente do clube de Oliveira de Azeméis enalteceu o trabalho feito pela equipa técnica ao longo da época: "Perante uma época muito difícil, onde jogamos sempre fora de casa, conseguimos mostrar bom futebol e muita atitude. Por isso, a direção entendeu que a melhor aposta para os destinos da Oliveirense é manter o Pedro como treinador."

Autor: Rúben Tavares