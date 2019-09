Oliveirense reforça ataque com Cephas Malele

A Oliveirense anunciou este domingo a contratação do avançado Cephas Malele por um ano, depois de o contrato que o ligava ao Arouca ter terminado no final da temporada passada."Escolhi a Oliveirense porque sei que me queriam. Agora quero conhecer o clube, treinar e jogar. É uma equipa unida, parece uma família. É seguramente um grupo bom e quero fazer parte dele. Chego para trabalhar e ajudar com golos e assistências", afirmou o angolano, de 25 anos, ao sítio oficial do clube na Internet.Apesar do mercado de transferências estar fechado, Malele vai ser inscrito pela Oliveirense porque estava na condição de desempregado, tendo assistido no sábado ao empate a zero diante do FC Porto B.Depois de passagens pelo Atlético, Leixões, Varzim e Arouca, pelo qual marcou 11 golos em 32 jogos na época passada, o possante avançado chega agora a Oliveira de Azeméis para ser mais uma opção para a frente de ataque de Pedro Miguel.