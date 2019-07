Oliveirense reforça defesa com Elizio Adriani

A Oliveirense anunciou esta quarta-feira a contratação do lateral-esquerdo Elizio Adriano, que assinou por um ano com o clube da 2.ª Liga.

O brasileiro de 31 anos já atuou nos dois escalões superiores em Portugal, ao serviço de emblemas como o Penafiel, Nacional, Vizela, Moreirense e Varzim.

"É um projeto que me agrada e me motiva. É uma oportunidade para mostrar o meu valor num clube valioso. Será um campeonato muito equilibrado, com boas equipas a lutarem pelos mesmos objetivos", afirmou o defesa em declarações ao sítio oficial do clube.

A formação de Pedro Miguel regressou aos treinos na segunda-feira e tem um jogo de preparação agendado para sábado, numa visita ao terreno do Sporting de Braga.