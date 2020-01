Oliveirense reforça plantel com médio japonês Kazuya Onohara

A Oliveirense anunciou esta segunda-feira a contratação do médio japonês Kazuya Onohara para as próximas duas épocas e meia, a primeira investida do clube da 2.ª Liga desde que foi oficializada a Sociedade Anónima Desportiva (SAD).

De acordo com o comunicado publicado no site oficial do emblema, Onohara, de 23 anos, é um médio polivalente e chega a Oliveira de Azeméis proveniente do Renofa Yamaguchi FC, da II divisão do campeonato japonês, naquela que é a sua primeira experiência na Europa.

"A prioridade é chegar e ajudar a equipa a conquistar vitórias e a ficar na 2.ª Liga. Naturalmente que com o tempo o clube vai chegar a patamares mais altos, estou aqui para crescer com o clube e atingir essas metas", afirmou o atleta ao portal do emblema, definindo-se ainda como um jogador que "gosta de defender".

Na mesma nota, a Oliveirense referiu ainda que "o plantel vai sofrer alguns ajustes até ao final do mês de janeiro", sendo que Kazuya Onohara é o primeiro investimento da SAD formada pelo investidor japonês Akihiro Kin.