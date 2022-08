Oliveirense vence Alpendorada em jogo particular

A Oliveirense venceu esta quarta-feira por 3-1 o Alpendorada, do Campeonato de Portugal, em jogo de preparação, depois do desaire no terreno do Vilafranquense, na segunda jornada da 2.ª Liga.

Os marcadores não foram divulgados pelo emblema de Oliveira de Azeméis, que se remeteu a colocar o resultado nas páginas das redes sociais.

No domingo, a formação de Fábio Pereira até começou melhor em Vila Franca de Xira, mas perto do apito final sofreu o golo da reviravolta apontado por Sangaré, que deixa os recém-promovidos no sexto lugar do campeonato, com uma vitória e uma derrota.

O próximo jogo é no terreno do FC Porto B, no domingo, às 15:30.