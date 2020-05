Onohara e Obi em adaptação

Kazuya Onohara e Obi, dupla de japoneses que chegou a Oliveira de Azeméis na reabertura do mercado de inverno, tem-se esforçado para se adaptar à nova realidade. O médio e o avançado têm tido aulas de português desde janeiro e vão, assim, se familiarizando com a cidade de Oliveira de Azeméis.





São apostas de futuro da SAD presidida por Nobuyuki Yamagata e da direção do clube, pois, com 24 e 21 anos, respetivamente, ainda têm uma larga margem de progressão no futebol europeu.